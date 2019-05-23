مورينيو يرفض تدريب يوفنتوس احتراماً لإنتر

أشارت صحيفة "آس" الإسبانية أمس، إلى أن جوزيه مورينيو ألغى تماماً فكرة تدريب يوفنتوس الذي يقوده مواطنه كريستيانو رونالدو الموسم المقبل، بعد إعلان ماسيميليانو آليغري رحيله نهاية الموسم الجاري.

ورفض مورينيو فكرة العودة إلى الدوري الإيطالي من بوابة تورينو، بعد الإنجازات الكبيرة التي حققها مع إنتر ميلان خلال عام 2010، لذلك فضل الاحتفاظ بهذه البطولات بمثابة ذكرى سعيدة مع جمهور الأفاعي.

وتبحث إدارة السيدة العجوز عن مدير فني جديد خلال الفترة الجارية، مع دخول أكثر من اسم كبير دائرة الترشيحات مثل بيب غوارديولا وماوريتسيو ساري وماوريسيو بوتشيتينو.

يذكر أن مورينيو ارتبط في وقت سابق بتدريب باريس سان جيرمان، لكن يبدو أن توماس توخيل المدرب الحالي سيستمر مع فريق العاصمة الفرنسية لموسمٍ إضافي على الأقل.