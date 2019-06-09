مورينيو يسعى لتدريب نيوكاسل

يستعد جوزيه مورينيو لبدء محادثات من أجل تدريب نيوكاسل يونايتد وفقاً لصحيفة "ميرور" البريطانية.

بدوره، يخطط الشيخ خالد بن زايد المالك الجديد للنادي الإنجليزي لدفع راتب المدرب البرتغالي الكبير حتى يخلف رافاييل بينيتيز.

وكان مورينيو قد قال الصيف الماضي عن ملعب سانت جيمس بارك، معقل نيوكاسل: "أحببت الذهاب إلى هناك، وأحببت الملعب والأجواء، جمهورهم جيد، ومليء بالحماس دائماً".

يذكر أن مورينيو خاض في هذا الملعب 7 لقاءات، كمدرب لتشيلسي ومانشستر يونايتد، خسر أربع منها وتعادل فى ثلاث.