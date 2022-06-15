مورينيو يعود إلى كامب ناو

سيواجه روما الإيطالي الذي يدربه البرتغالي جوزيه مورينيو فريق برشلونة الإسباني على أرضية ملعب كامب ناو في السادس من شهر أغسطس القادم على لقب كأس جوان غامبر التحضيري للموسم القادم.

وستشهد المباراة المرتقبة عودة "ذا سبيشل ون" إلى الملعب الذي يعرفه جيداً.

وتمكن روما من الظفر بلقب دوري المؤتمر الأوروبي الموسم الماضي تحت إشراف المدير الفني البرتغالي المخضرم.

وسبق لمورينيو العمل كمساعد مدرب للويس فان خال في برشلونة قبل أن يرحل عام 2000 للإشراف على بنفيكا.

وتعامل مورينيو في السابق مع تشافي هيرنانديز مدرب البارسا الحالي حينما تواجد الثنائي في النادي الأول كمساعد مدرب والثاني كلاعب خط وسط.

وقال تشافي عن البرتغالي: "كان عنيفاً علمنا مبادىء كرة القدم."

مورينيو شخصية غير محبوبة في برشلونة

وأصبح المدير الفني المخضرم لاحقاً شخصية غير محبوبة في برشلونة بعدما تولى تدريب الغريم الأزلي ريال مدريد عام 2010.

وفاز البرتغالي بلقب الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني خلال ثلاثة مواسم قضاها في ملعب سانتياغو بيرنابيو.