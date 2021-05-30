مورينيو يقترح على رونالدو الانضمام إلى روما

عرض المدير الفني الجديد لنادي روما البرتغالي جوزيه مورينيو على مواطنه كريستيانو رونالدو، الانضمام إلى فريق العاصمة الإيطالية في حال رحيله عن يوفنتوس.

ووفقا لشبكة «سبورت ميدياسيت» الإيطالية، فإن "ذا سبيشل ون" تواصل مع "صاروخ ماديرا" وسط شائعات عن رحيله عن يوفنتوس، مشيرة إلى أن المدرب البرتغالي اقترح على مواطنه خيار الانتقال إلى روما.

وأفادت صحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت» الإيطالية بأن رونالدو طلب من وكيله جورجي مينديش إجراء مباحثات مع باريس سان جيرمان، بعد عودة ماسيميليانو آليغري إلى يوفنتوس، وهو الذي لا يرتبط بعلاقة مميزة مع الهداف البرتغالي.

وأعلن يوفنتوس رسمياً عودة آليغري، بعد عامين من رحيله، ليخلف المقال أندريا بيرلو.

هل سينجح مورينيو مع روما؟

بدوره، أعلن روما قبل أيام تعاقده رسمياً مع مورينيو ليتولى المهمة الفنية للفريق بدءاً من الموسم المقبل خلفاً للمقال باولو فونسيكا.

وقال روما عبر الحساب الرسمي للنادي في «تويتر»: «يسعد النادي أن يعلن عن توصله لاتفاق مع جوزيه مورينيو ليصبح المدير الفني الجديد للفريق بداية من الموسم المقبل 2021-2022».

من جانبه، قال المدرب البرتغالي عبر حسابه في «إنستغرام»، أنه «يتطلع للانتصارات مع روما»، مشيراً إلى أن الشغف المذهل لمشجعي نادي العاصمة الإيطالية «جعله يقبل تدريب الفريق».

وأضاف: «لا أطيق الانتظار لبدء الموسم المقبل».