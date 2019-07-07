مورينيو يكشف أسباب خسارة مصر أمام جنوب إفريقيا

قال المدرب الشهير جوزيه مورينيو أن تنظيم المنتخب المصري داخل الملعب كان سبب الخروج المفاجئ من دور الـ 16 لكأس الأمم الأفريقية، المقامة على أرضه أمام نظيره الجنوب إفريقي.

وكشف البرتغالي خلال مقابلة تلفزيونية السبت، أن المنتخب المصري شهد "تنظيماً سيئاً جداً داخل الملعب، بينما ظهر منتخب جنوب إفريقيا بشكلٍ منظمٍ للغاية، وأثبت أنه يملك مدرباً جيداً".

وتابع المدرب السابق لمانشستر يونايتد وريال مدريد وتشيلسي وإنتر ميلان وبورتو: "خلال المباراة كانت خطوط المنتخب المصري غير مترابطة، خاصة خطي الدفاع والوسط، أعتقد أن الخسارة كانت مستحقة ومتوقعة طيلة مجريات المباراة، في المقابل ظهر منتخب جنوب إفريقيا جيداً".

وأشار مورينيو إلى أن دفاع منتخب مصر قدم العديد من الفرص لخصمه من خلال ترك مساحات "فارغة بشكل كبير خلف صفوفه وفي وسط الملعب، مما سمح للمنتخب المنافس بالاختراق والتسجيل بسهولة".

وانتقد متابعون، التقدم المتكرر للظهير الأيمن والقائد أحمد المحمدي إلى الخطوط الأمامية تاركاً وراءه مساحات شاغرة استثمرها لاعبو جنوب إفريقيا.

وجاءت لقطة الهدف في المرمى المصري، بعد مبالغة الخط الخلفي في التقدم، في لحظة لم يجد مرمى صاحب الضيافة من يدافع عنه سوى حارس المرمى وأحمد حجازي، وسط تقدم بقية اللاعبين.

يذكر أن رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو ريدة أعلن، بعد منتصف ليل السبت الأحد، استقالته، وإقالة الجهاز الفني للمنتخب الوطني، وعلى رأسه المدرب خافيير أغيري.

وأورد الاتحاد، في بيان، عبر صفحته الرسمية على موقع فايسبوك "أعلن المهندس هاني أبو ريدة استقالته من رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم، كما دعا أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لتقديم استقالاتهم، وذلك عقب خروج المنتخب الوطني الأول من دور الـ16 لبطولة الأمم الإفريقية".