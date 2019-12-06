مورينيو يكشف موقف توتنهام من ضم بايل

كشف جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام، عن موقفه من التعاقد مع غاريث بايل نجم ريال مدريد، خلال الفترة المقبلة.

وكان الويلزي قد أبدى إعجابه بتعاقد ناديه السابق توتنهام مع مورينيو لخلافة ماوريسيو بوتشيتينو، وأكد أنه سيقود سبيرز لتحقيق الألقاب.

وعلق مورينيو، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "كلمات بايل؟ إنها لطيفة وأقدرها، ولم أعرف أنه قال ذلك، لكن إذا فعل ذلك فأنا ممتن للغاية".

وعما إذا كان يرغب في ضمه، أجاب البرتغالي: "هيا، هذا سؤال ليس بحاجة إلى إجابة.

يذكر أن علاقة بايل مع جماهير ريال مدريد وصلت لمرحلة سيئة مؤخراً، كما أن اللاعب كان على وشك الرحيل الصيف الماضي، وصرح وكيله مؤخراً أن موكله ليس سعيداً لكنه ملتزم بعقده مع الملكي.