موسى سيسوكو مطلوب من قبل أندية في الإمارات وقطر

يحظى نجم خط الوسط الدولي الفرنسي موسى سيسوكو باهتمام من قبل أندية إماراتية وقطرية وفقاً لمجلة "ليكيب" الفرنسية.

وقالت المجلة الشهيرة أن النصر الإماراتي دخل مفاوضات بهدف نقل اللاعب من توتنهام في لندن إلى دبي.

ولم يكشف التقرير عن هوية النادي القطري المهتم بخدمات لاعب نيوكاسل يونايتد السابق.

لكنها أشارت إلى أن النجم البالغ من العمر 32 عاماً متردد فيما يخص الرحيل عن سبيرز رغم إمكانية حصول ذلك.

ما هي وضعية سيسوكو في توتنهام؟

ويواجه نجم خط الوسط منافسة ضارية على مراكز خط الوسط في توتنهام، ويسعى لإقناع المدير الفني الجديد نونو إيسبيريتو سانتو بقدراته هذا الموسم، علماً بأن عقده مع النادي اللندني يمتد حتى صيف عام 2023.

وخاض اللاعب 71 مباراة دولية مع منتخب فرنسا سجل خلالها هدفين.