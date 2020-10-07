موعد الكلاسيكو يجدد الجدل بين ريال وبرشلونة

أكد تقرير أمس الثلاثاء، أن موعد كلاسيكو الدوري الإسباني أثار الجدل مجدداً بين ريال مدريد وبرشلونة.

وسبق أن اعترض ريال على موعد اللقاء الموسم الماضي، بسبب منح البارسا فترة راحة أكبر.

وقالت صحيفة «ماركا» الإسبانية، أن موعد الكلاسيكو ضمن المرحلة السابعة عاد لإثارة الجدل في الليغا، رغم أنه لا يوجد له تاريخ محدد حتى الآن.

وأشارت إلى أن المباراة ستقام على الأغلب يوم السبت 24 أكتوبر الجاري، في الساعة الواحدة ظهراً.

وأوضحت أن هذا الموعد يزعج ريال مدريد، لأنه سيحصل على فترة راحة أقل من برشلونة بـ 22 ساعة.

ومن المقرر أن يلتقي برشلونة مع فيرنسافاروش المجري في دوري أبطال أوروبا على ملعب كامب ناو يوم الثلاثاء 20 أكتوبر، قبل خوض الكلاسيكو على نفس الملعب.

أما ريال مدريد، فسيواجه شاختار دونيتسك الأوكراني ضمن البطولة ذاتها يوم الأربعاء 21 من الشهر الجاري.

وستكون فترة الراحة الخاصة ببرشلونة قبل الكلاسيكو 86 ساعة، بينما سيحصل ريال مدريد على 64 ساعة فقط.