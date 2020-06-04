تعرف على موعد عودة إبراهيموفيتش من الإصابة

يرغب النجم المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان، العودة من الإصابة واللحاق بمواجهة فريقه المرتقبة أمام يوفنتوس.

وتعرض إبراهيموفيتش إلى إصابة قوية في ربلة الساق بعد عودته إلى تدريبات الروسونيري، عقب عودته من بلاده حيث قضى هناك فترة الحجر الصحي.

وأشارت صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية، أن السويدي يأمل في العودة من الإصابة واللحاق بمواجهة يوفنتوس في الدوري الإيطالي والمقرر إقامتها يوم 7 يوليو.

ومن المستبعد لحاق المهاجم البالغ من العمر 38 عاماً بمواجهة ميلان ضد يوفنتوس في كأس إيطاليا يوم 13 يونيو في إياب نصف النهائي، وانطلاق الدوري يوم 20 من الشهر ذاته.

وخاض المهاجم السويدي الدولي بقميص البيانكونيري بين عامي 2004 و 2006.

وعاد إبراهيموفيتش إلى ميلان في يناير الماضي بعقد مدته 6 أشهر، وسجل 4 أهداف وصنع هدفاً وحيداً في 10 مباريات بقميص ميلان.