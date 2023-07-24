تعرف على موعد مباراة إنتر ميامي وأتلانتا يونايتد في كأس الدوريات 2023 والقنوات الناقلة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة بين الفريقين في مرحلة المجموعات.

يستعد نادي إنتر ميامي بقيادة الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي لخوض ثاني المباريات أمام أتلانتا يونايتد في إطار منافسات مرحلة المجموعات من كأس الدوريات 2023.

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وتعد بطولة كأس الدوريات بطولة رسمية جديدة تجمع بين فرق الدوريين الأمريكي والمكسيكي لكرة القدم، ويشارك فيها 45 فريقًا، حيث يتأهل الفرق الـ3 الاولى في البطولة للمشاركة في كأس الكونكاكاف المؤهلة لكأس العالم للأندية.

وكان ميسي قد ساهم في فوز إنتر ميامي في أول مباراة له مع الفريق أمام كروز أزول بنتيجة 2-1، حيث أن بطل كأس العالم سجل هدف الفوز في الوقت القاتل من خلال ركلة حرة مباشرة سكنت شباك الفريق الخصم.

متى موعد مباراة إنتر ميامي وأتلانتا يونايتد في كأس الدوريات 2023؟

تقام مباراة إنتر ميامي ضد أتلانتا يونايتد في بطولة كأس الدوريات في أميركا فجر يوم الأربعاء الموافق 26 يوليو 2023، وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 2:30 صباحًا بتوقيت مصر والسعودية والأردن وفلسطين والعراق ولبنان وسوريا، الساعة 3:30 صباحًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان.

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي ضد أتلانتا يونايتد في كأس الدوريات 2023؟

شبكة قنوات آبل تي في هي الناقل الحصري لمباريات كأس الدوريات والدوري الأمريكي MLS، ومن المقرر أن تبث المواجهة بين إنتر ميامي وأتلانتا يونايتد على قناة Apple TV وقناة Fox، وهي قنوات تتطلب اشتراكًا شهريًا في خدمة +Apple TV لمشاهدة جميع المباريات.