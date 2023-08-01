تعرف على موعد مباراة إنتر ميامي وأورلاندو سيتي في كأس الدوريات 2023 والقنوات الناقلة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة في الدور الـ32 الإقصائي.

يستضيف نادي إنتر ميامي الأمريكي نظيره نادي أورلاندو سيتي المكسيكي على أرضية ملعب "درايف بينك" في إطار منافسات الدور الـ32 من بطولة كأس الدوريات 2023 والتي تنظم بواسطة اتحاد الكونكاكاف وتجمع بين فرق دوري الـMLS، وفرق الدوري المكسيكي.

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إنتر ميامي تأهل من دور المجموعات بعد فوزه على كروز أزول المكسيكي وأتلانتا يونايتد الأمريكي بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وسيرجيو بوسكيتس، وستشهد المباراة القادمة أمام أورلاندو المشاركة الأولى للوافد الجديد جوردي ألبا.

متى موعد مباراة إنتر ميامي وأورلاندو سيتي في كأس الدوريات 2023؟

تقام مباراة إنتر ميامي ضد أورلاندو سيتي في الدور الـ32 من بطولة كأس الدوريات فجر يوم الخميس الموافق 3 أغسطس 2023، وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 12:30 صباحًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، الساعة 2:30 صباحًا بتوقيت مصر والسعودية والأردن والعراق وفلسطين، الساعة 3:30 صباحًا بتوقيت الإمارات وسلطنة عُمان.

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وأورلاندو سيتي في كأس الدوريات 2023؟

شبكة قنوات آبل الأمريكية هي الناقل الحصري لمباريات الدوري الأمريكي MLS وبطولة كأس الدوريات، حيث ستبث مواجهة إنتر ميامي وأورلاندو سيتي على Apple TV التي تتطلب اشتراكًا شهريًا، كما من الممكن أن تنقل قنوات Al Fajer TV على أجهزة الـIPTV اللقاء.