موعد مباراة إنتر ميامي ودالاس في كأس الدوريات 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة إنتر ميامي وإف سي دالاس في كأس الدوريات 2023 والقنوات الناقلة، بالإضافة لأهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة في الدور الـ16 من البطولة.

يستعد نادي إنتر ميامي لخوض مواجهة خارج الديار أمام نادي إف سي دالاس الأمريكي على أرضية ملعب "تويوتا" في تكساس، في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الدوريات 2023 التي تنظم بواسطة اتحاد الكونكاكاف ويتنافس خلالها فرق دوري الدوري الأمريكي "MLS" وفرق الدوري المكسيكي.

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إنتر ميامي لمالكه النجم ديفيد بيكهام بدأ ينثر سحره في الأنحاء ويغزو شباك الخصوم وذلك بعد قدوم النجم الأرجنتيني صاحب السبع كرات ذهبية ليونيل ميسي والذي ساهم بصعود الفريق إلى دور الـ16 بعد أن سجل هدفين في مرمى أورلاندو سيتي في المباراة التي انتهت 3-1 في الدور الـ32.

متى موعد مباراة إنتر ميامي ودالاس في كأس الدوريات 2023؟

تقام مباراة إنتر ميامي ضد إف سي دالاس في الدور الـ16 من بطولة كأس الدوريات يوم الأحد الموافق 6 أغسطس 2023، وحتى هذه اللحظة لم يتم تحديد موعد انطلاق المباراة، وسنوافيكم بالموعد مباشرة فور الإعلان عنه على الموقع الرسمي للبطولة "Leagues Cup".

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي ودالاس في كأس الدوريات 2023؟

شبكة قنوات آبل الأمريكية هي الناقل الحصري لمباريات الدوري الأمريكي MLS ولبطولة كأس الدوريات Leagues Cup، وسيتم بث المواجهة بين إنتر ميامي ودالاس في دور الـ16 على قناة Apple TV التي تتطلب اشتراكًا شهريًا لمتابعتها، كما من الممكن أن ينقل اللقاء على قنوات Al Fajer الموجودة على أجهزة الاستقبال المزودة بالإنترنت IPTV.