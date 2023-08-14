تعرف على موعد مباراة إنتر ميامي وفيلادلفيا يونيون في كأس الدوريات 2023 والقنوات الناقلة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة في مرحلة نصف النهائي من البطولة.

يخوض نادي إنتر ميامي مواجهة قوية أمام نادي فيلادلفيا يونيون على أرضية ملعب "سوبارو بارك" في إطار منافسات نصف نهائي بطولة كأس الدوريات 2023 التي يتم تنظيمها بواسطة اتحاد الكونكاكاف ويتنافس فيها فرق الدوري الأميركي "MLS"، وفرق الدوري المكسيكي.

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إنتر ميامي بقيادة البرغوث ليونيل ميسي تمكن من اجتياز مرحلة ربع النهائي بعد الفوز برباعية نظيفة على نادي شارلوت الأميركي، أما فيلادلفيا استطاع أن يتخطى نادي كويريتارو المكسيكي بعد الفوز بنتيجة 2-1 ليضرب موعدًا في نصف النهائي أمام ميسي ورفاقه.

متى موعد مباراة إنتر ميامي وفيلادلفيا يونيون في كأس الدوريات 2023؟

تقام مباراة إنتر ميامي وفيلادلفيا يونيون في نصف نهائي كأس الدوريات فجر يوم الأربعاء الموافق 16 أغسطس 2023، حيث ستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 00:00 صباحًا بتوقيت المغرب والجزائر وتونس، الساعة 02:00 صباحًا بتوقيت مصر والسعودية والأردن، الساعة 03:00 صباحًا بتوقيت الإمارات وسلطنة عُمان.

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وفيلادلفيا يونيون في نصف نهائي كأس الدوريات 2023؟

شبكة قنوات آبل الأميركية هي الناقل الحصري لمباريات كأس الدوريات الأميركي "Leagues Cup"، ومن المقرر أن تبث مواجهة إنتر ميامي وفيلادلفيا يونيون على قناة Apple TV التي تتطلب اشتراكًا شهريًا، كما يمكن متابعة اللقاء عبر سيرفر Golden المتاح على أجهزة الـIPTV والذي يخصص بعض القنوات لبث اللقاء.