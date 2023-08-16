تعرف على موعد مباراة إنتر ميامي وناشفيل في نهائي كأس الدوريات 2023 والقنوات الناقلة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة من قبل عشاق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

يستعد البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي ورفاقه في إنتر ميامي لخوض نهائي كأس الدوريات 2023 أمام ناشفيل على أرضية ملعب "جيوديس بارك"، ليكون أول نهائي في تاريخ النادي الأميركي لمالكه النجم ديفيد بيكهام.

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وكان ميسي قد قاد فريقه في مباراة نصف النهائي للفوز على فيلادلفيا يونيون بنتيجة 4-1، ليضمن إنتر ميامي بعد هذا الفوز المشاركة في مسابقة كأس كونكاكاف الأبطال والتي تعد الأعرق في أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي.

متى موعد مباراة إنتر ميامي وناشفيل في نهائي كأس الدوريات 2023؟

تقام مباراة إنتر ميامي ضد ناشفيل في نهائي بطولة كأس الدوريات فجر يوم الأحد الموافق 20 أغسطس 2023، وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 2:00 فجرًا بتوقيت المغرب والجزائر وتونس، 4:00 فجرًا بتوقيت السعودية ومصر والأردن، 5:00 فجرًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان.

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وناشفيل في نهائي كأس الدوريات 2023؟

شبكة قنوات آبل الأميركية هي الناقل الحصري لمباريات كأس الدوريات "Leagues Cup"، وسيتم بث مواجهة إنتر ميامي أمام ناشفيل في المباراة النهائية على قناة "Apple TV" التي تتطلب اشتراكًا شهريًا لمتابعتها، كما يمكن متابعة اللقاء عبر سيرفر "Golden Pro" المتاح على أجهزة الاستقبال الـIPTV".