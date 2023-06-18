موعد مباراة الأردن وإيران في نصف نهائي بطولة غرب آسيا 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأردن وإيران في نصف نهائي بطولة اتحاد غرب آسيا تحت 23 سنة 2023 والقنوات الناقلة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة مساء اليوم.

يخوض منتخب الأردن الأولمبي اليوم مواجهة قوية أمام منتخب إيران على أرضية ملعب "المدينة الدولي" ببغداد، في إطار منافسات نصف نهائي بطولة اتحاد غرب آسيا تحت 23 سنة 2023 التي تقام في نسختها الرابعة على الأراضي العراقية.

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منتخب النشامى الأولمبي كان قد تعادل في بداية البطولة أمام نظيره العراقي بهدفين لمثلهما، وتمكن من تخطي الإمارات بنتيجة 2-1 ليضرب موعدًا في نصف نهائي البطولة أمام المنتخب الإيراني الذي حقق نفس النتائج بعد فوز على سوريا 3-1، وتعادل إيجابي 1-1 أمام فلسطين.

متى موعد مباراة الأردن وإيران في نصف نهائي بطولة غرب آسيا 2023؟

تقام مباراة الأردن وإيران في نصف نهائي بطولة غرب آسيا تحت 23 مساء يوم الأحد الموافق 18 يونيو 2023، وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت الأردن والسعودية، 7:00 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأردن وإيران في نصف نهائي بطولة غرب آسيا 2023؟

شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وقنوات دبي الرياضية هما الناقل لمواجهة الأردن وإيران اليوم في بطولة غرب آسيا 2023، حيث سيتم بث المواجهة على قناة أبو ظبي الرياضية 1، وقناة دبي الرياضية 1، وكلاهما ضمن القنوات المجانية على قمر نايل سات وعرب سات.