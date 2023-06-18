موعد مباراة العراق وعُمان في نصف نهائي بطولة غرب آسيا 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة العراق وعُمان في نصف نهائي بطولة اتحاد غرب آسيا تحت 23 سنة 2023 والقنوات الناقلة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة مساء اليوم.

يستعد منتخب العراق اليوم لخوض مواجهة قوية أمام نظيره منتخب عُمان على أرضية ملعب "المدينة الدولي" ببغداد، وذلك في إطار منافسات الدور نصف النهائي من بطولة اتحاد غرب آسيا تحت 23 سنة 2023 للمنتخبات الأولمبية.

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ويدخل منتخب أسود الرافدين هذه المواجهة بعد الإبداع والإمتاع الذي قدمه في اللقاء الماضي أمام الأبيض الإماراتي بفوزه بثلاثية نظيفة، ليضرب موعدًا في نصف النهائي مع نظيره العماني المتحدي الذي أقصى منتخبي لبنان واليمن خلال المواجهات السابقة في البطولة.

متى موعد مباراة العراق وعُمان في نصف نهائي بطولة غرب آسيا 2023؟

تقام مباراة العراق وعُمان في نصف نهائي بطولة غرب آسيا تحت 23 مساء يوم الأحد الموافق 18 يونيو 2023، وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت العراق والسعودية، 10:00 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان.

ما القنوات الناقلة لمباراة العراق وعُمان في نصف نهائي بطولة غرب آسيا 2023؟

شبكة قنوات العراقية الرياضية والرابعة الرياضية هما الناقل لمواجهة العراق وعُمان اليوم في بطولة غرب آسيا 2023، كما سيتم بث المواجهة على عدة قنوات أخرى مثل أبو ظبي الرياضية 1، قناة دجلة العراقية، دبي الرياضية 1، قناة عُمان الرياضية والعديد من القنوات الأخرى المجانية على قمر نايل سات وعرب سات.