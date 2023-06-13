تعرف على موعد مباراة الأردن والإمارات في بطولة غرب آسيا 2023 والقنوات الناقلة، إلى جانب أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات.

يستعد منتخب الأردن الأولمبي لخوض مواجهة مهمة أمام منتخب الإمارات الأولمبي في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة اتحاد غرب آسيا تحت 23 سنة 2023 التي تستضيفها العراق، حيث سيلعب اللقاء على أرضية ملعب "المدينة الدولي".

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منتخب النشامى كان قد خاض أولى مواجهاته في البطولة أمام البلد المضيف العراق، وانتهى اللقاء المثير بين الطرفين بالتعادل الإيجابي 2-2، فيما ستكون هذه المواجهة الأولى في المسابقة بالنسبة لمنتخب الإمارات والذي يتطلع اليوم لحصد أول ثلاث نقاط على حساب الأردن.

متى موعد مباراة الأردن والإمارات في بطولة غرب آسيا 2023؟

تقام مباراة الأردن والإمارات في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة مساء يوم الأربعاء الموافق 14 يونيو 2023، ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت الأردن والسعودية، 7:30 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأردن والإمارات في بطولة غرب آسيا 2023؟

شبكة قنوات الكأس القطرية وقناة العراق الأرضية هما الناقل لمباريات بطولة اتحاد غرب آسيا تحت 23 سنة 2023، ومن المقرر أن تبث المواجهة المرتقبة بين الأردن والإمارات على قناة Alkass one HD المفتوحة على قمر نايل سات، بالإضافة قناة الرابعة الرياضية العراقية.