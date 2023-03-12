تعرف على موعد مباراة الأردن واليابان في ربع نهائي كأس آسيا للشباب والقنوات الناقلة، إلى جانب أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة مساء اليوم.

يترقب العالم العربي اليوم مواجهة قوية تجمع بين منتخب الأردن أمام منتخب اليابان على أرضية ملعب "ميلي ستاديوم" في إطار منافسات ربع نهائي بطولة كأس آسيا للشباب تحت 20 سنة لعام 2023.

منتخب النشامى سيكون أمام مهمة صعبة للعبور إلى الدور القادم من البطولة الآسيوية، حيث سيتعين عليه الفوز على الكمبيوتر الياباني الذي تأهل من مرحلة المجموعات بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط.

موعد مباراة الأردن واليابان في ربع نهائي كأس آسيا للشباب والقنوات الناقلة

تم تحديد موعد مباراة الأردن واليابان في ربع نهائي كأس آسيا للشباب اليوم الأحد 12 مارس 2023، ومن المقرر أن يتم نقل هذه المواجهة عبر عدة قنوات مجانية نستعرضها لكم فيما يلي مع اسم المعلق:

قناة SSC Sports HD 1: المعلق فهد الدريبي

قناة Alkass 9 HD: المعلق أحمد المعمري

قناة beIN Sports AFC 1: المعلق حسن العيدروس

قناة أبو ظبي آسيا 1: المعلق أحمد الحامد

قناة دبي آسيا 1: سلطان اليعقوبي

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توقيت مباراة الأردن ضد اليابان في ربع نهائي كأس آسيا للشباب في مختلف الدول العربية: