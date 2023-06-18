تعرف على موعد مباراة الأردن وجامايكا الودية 2023 والقنوات الناقلة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة التحضيرية في المعسكر التدريبي لمنتخب النشامى الأساسي.

يخوض منتخب الأردن ثاني المواجهات الودية في معسكره التدريبي تحت قيادة المدرب العراقي عدنان حمد، وذلك أمام منتخب جامايكا على أرضية ملعب "وينر نيوستاد" بالعاصمة النمساوية فيينا.

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وكان منتخب النشامى قد خسر وديًا في مباراته الأولى في المعسكر التدريبي أمام منتخب صربيا بنتيجة 3-2، ويسعى في مواجهته الودية الثانية أمام جامايكا للوقوف على نقاط القوة والضعف في الفريق للتحضير جيدًا قبل خوض نهائيات كأس آسيا المقرر أن تقام مطلع العام القادم في قطر.

متى موعد مباراة الأردن وجامايكا الودية 2023؟

تقام مباراة الأردن وجامايكا الودية في النمسا مساء يوم الإثنين الموافق 19 يونيو 2023، وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 3:00 مساءً بتوقيت الأردن والسعودية، 4:00 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأردن وجامايكا الودية 2023؟

شبكة قنوات الأردن الرياضية هي الناقل لمواجهة الأردن ضد جامايكا الودية في العاصمة النمساوية فيينا، حيث سيتم بث المواجهة على قناة Jordan Sport HD المجانية والمتاحة على قمر نايل سات وقمر عرب سات.