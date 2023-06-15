تعرف على موعد مباراة الأردن وصربيا الودية 2023 والقنوات الناقلة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة والتحضيرية لمنتخب النشامى الأساسي.

شارف منتخب الأردن الأساسي على الانتهاء من التدريبات الخاصة به في العاصمة النمساوية فيينا، وذلك استعدادًا لمواجهة منتخب صربيا في إطار ودي على أرضية ملعب "جنرالي أرينا".

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وتنتظر النشامى مواجهة ودية أخرى بعد هذه المباراة مع منتخب جامايكا خلال الشهر الجاري، وذلك ضمن المعسكر التدريبي في النمسا تحت قيادة المدرب العراقي عدنان حمد الذي يريد الاستعداد والتحضير جيدًا قبل خوض نهائيات كأس أمم آسيا المقبلة بداية العام القادم في قطر.

متى موعد مباراة الأردن وصربيا الودية 2023؟

تقام مباراة الأردن وصربيا الودية في النمسا مساء يوم الجمعة الموافق 16 يونيو 2023، وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت الأردن والسعودية، الساعة 10:30 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأردن وصربيا الودية 2023؟

قناة الأردن الرياضية هي الناقل لمباراة الأردن وصربيا الودية، حيث ستبث المواجهة عبر قناة Jordan Sport HD، وفيما يلي نستعرض تردد القناة على قمر نايل سات وقمر عرب سات:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11958

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5/6

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 12054

الاستقطاب: عامودي

الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5/6