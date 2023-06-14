تعرف على موعد مباراة العراق والإمارات في بطولة غرب آسيا 2023 والقنوات الناقلة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات.

يلتقي منتخب العراق مع نظيره منتخب الإمارات على أرضية ملعب "المدينة الدولي" ببغداد في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة اتحاد غرب آسيا تحت 23 سنة 2023 التي تقام في نسختها الرابعة على الأراضي العراقية.

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منتخب أسود الرافدين الأولمبي كان قد تعادل إيجابيًا أمام منتخب الأردن الأولمبي بنتيجة 2-2 في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضًا منتخب الإمارات الذي يخوض اليوم مواجهته الأولى أمام النشامى قبل أن يلتقي العراق في الجولة الأخيرة.

متى موعد مباراة العراق والإمارات في بطولة غرب آسيا 2023؟

تقام مباراة العراق والإمارات في الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة مساء يوم الجمعة الموافق 16 يونيو 2023، وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت العراق والسعودية، الساعة 10:30 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطة عُمان.

ما القنوات الناقلة لمباراة العراق والإمارات في بطولة غرب آسيا 2023؟

شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وقناة العراقية الرياضية هما الناقل لمباريات بطولة اتحاد غرب آسيا تحت 23 سنة لعام 2023، ومن المقرر بث مواجهة العراق ضد الإمارات على قناة أبو ظبي الرياضية 1، بالإضافة إلى قناة الرابعة العراقية المجانية على قمر نايل سات.