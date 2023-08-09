تعرف على موعد مباراة الأهلي والحزم في افتتاحية الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة التي ستعلن عن انطلاق الموسم الجديد من دوري روشن للمحترفين.

يبدأ نادي الأهلي أول مواجهة له في الموسم الجديد أمام نادي الحزم على أرضية ملعب "استاد الأمير عبدالله الفيصل" في إطار منافسات الجولة الأولى من مسابقة دوري روشن للمحترفين 2023-2024.

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الراقي بحلته الجديدة وبالتدعيمات والأسماء القوية في سوق الانتقالات هذا الصيف يطمح للمنافسة على العديد من الألقاب والبطولات، ولن يكون أمرًا بعيد المنال خاصة بوجود نجوم عالميين في صفوف الفريق مثل روبرتو فيرمينو، سانت ماكسيمان، رياض محرز، وإدوارد ميندي.

متى موعد مباراة الأهلي والحزم في افتتاحية الدوري السعودي 2023؟

تقام مباراة الأهلي والحزم في الجولة الأولى من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين مساء يوم الجمعة الموافق 11 أغسطس 2023، وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت المغرب والجزائر وتونس، الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية والأردن، الساعة 10:00 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الحزم في الدوري السعودي 2023-2024؟

شبكة قنوات السعودية الرياضية إس إس سي هي الناقل لمباريات الدوري السعودي للمحترفين 2023-2024، ومن المقرر أن تبث مواجهة الأهلي والحزم في الجولة الأولى من الدوري عبر قناة SSC Sports 1 HD.