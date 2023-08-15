تعرف على موعد مباراة الأهلي والخليج في الدوري السعودي 2023-24 والقنوات الناقلة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة من جماهير الفريقين في الجولة الثانية من بطولة دوري روشن.

يستعد النادي الأهلي السعودي لخوض مواجهة قوية أمام نادي الخليج على أرضية ملعب "استاد الأمير محمد بن فهد" في إطار منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-24.

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الراقي بصفوفه المدججة بالنجوم والأسماء الكبيرة تمكن من حصد أول ثلاث نقاط له في الموسم الجديد بعد تألق البرازيلي روبرتو فيرمينو وإحرازه للهاتريك في شباك الحزم في المباراة التي انتهت بنتيجة 3-1 في منافسات الجولة الأولى.

متى موعد مباراة الأهلي والخليج في الدوري السعودي 2023-24؟

تقام مباراة الأهلي والخليج في الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين مساء يوم الخميس الموافق 17 أغسطس 2023، وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس، الساعة 9:00 مساءً بتوقيت السعودية ومصر والأردن، الساعة 10:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عُمان.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والخليج في الدوري السعودي 2023-24؟

شبكة قنوات شركة الرياضة السعودية "Saudi Sports Company" هي الناقل لمباريات دوري روشن السعودي للمحترفين 2023، ومن المقرر أن تبث مواجهة الأهلي والخليج على قناة SSC 1 HD، كما يمكن متابعة اللقاء من خلال الاشتراك بالباقة الرياضية على تطبيق Shahid VIP.