تعرف على موعد مباراة الأهلي والوداد الرياضي في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023 والقنوات الناقلة، إلى جانب أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة مساء اليوم.

تحتضن أرضية ملعب "استاد القاهرة الدولي" اليوم مباراة من العيار الثقيل تجمع بين الأهلي المصري والوداد الرياضي المغربي في إطار منافسات ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023 .

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المارد الأحمر كان قد خاض مواجهة قوية في مرحلة نصف النهائي أمام الترجي التونسي استطاع خلالها تحقيق الفوز في كلتا المباريتين بمجموع 4 أهداف مقابل لا شيء، فيما كان الوداد الرياضي قد تمكن من إقصاء صن داونز رغم التعادل في اللقائين، إلّا أنه تم احتساب تسجيل الوداد لأهداف في أرض الخصم وعليه تأهل لمواجهة الأهلي في النهائي.

متى موعد مباراة الأهلي والوداد الرياضي في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023؟

تقام مباراة الأهلي والوداد الرياضي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا مساء يوم الأحد الموافق 4 يونيو 2023، وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، والساعة السابعة مساءً بتوقيت المغرب.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد الرياضي في نهاي دوري أبطال أفريقيا 2023؟