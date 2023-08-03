تعرف على موعد مباراة الاتحاد ضد الهلال في ربع نهائي البطولة العربية 2023 والقنوات الناقلة، بالإضافة لأهم تفاصيل هذه المواجهة النارية المرتقبة في دور الثمانية.

سيكون عشاق كرة القدم على موعد مع ديربي سعودي بامتياز يجمع بين الاتحاد ونظيره الهلال على أرضية ملعب "استاد مدينة الملك فهد الرياضية" في إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023.

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الزعيم الأزرق تمكن من التأهل كثاني المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط برفقة المتصدر السد على حساب كل من الوداد والأهلي طرابلس، أما الاتحاد فهو الفريق الوحيد في البطولة حتى الآن الذي أنهى دور المجموعات بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط في المجموعة الأولى التي تضم الشرطة العراقي والترجي والصفاقسي التونسي.

متى موعد مباراة الاتحاد ضد الهلال في ربع نهائي البطولة العربية 2023؟

تقام مباراة الاتحاد والهلال في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال مساء يوم السبت الموافق 5 أغسطس 2023، وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت السعودية والعراق وقطر ومصر ولبنان وسوريا والأردن، الساعة 10:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عُمان.

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والهلال في ربع نهائي البطولة العربية 2023؟

شبكة قنوات الرياضية السعودية هي الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023، ومن المقرر أن تبث مواجهة نمور الاتحاد أمام الزعيم الهلال على قناة SSC 1 HD، وعلى قناة SSC 5 HD، كما من الممكن متابعة اللقاء من خلال الاشتراك بالباقة الرياضية على تطبيق Shahid VIP.