تعرف على موعد مباراة البرازيل والسنغال الودية 2023 والقنوات الناقلة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة لمنتخبي السامبا وأسود التيرانغا خلال فترة التوقف الدولي.

يستعد منتخب البرازيل لمواجهة قوية أمام منتخب السنغال على أرضية ملعب "خوسيه ألفالادي" في مدينة لشبونة بالبرتغال في إطار المنافسات الودية والتحضيرية للمنتخبات خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

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راقصو السامبا تمكنوا من الفوز وديًا على غينيا السبت الماضي بنتيجة 4-1، ويسعى المنتخب البرازيلي تحت قيادة المدرب المؤقت رامون مينزيس للتحضير جيدًا قبل خوض الاستحقاقات القادمة وأبرزها كوبا أميركا 2024، وتصفيات كأس العالم 2026.

أما على الجهة الأخرى، يخوض أسود التيرانغا هذه المواجهة القوية أمام البرازيل تحضيرًا للاستحقاق القاري المقبل في بطولة كأس أمم أفريقيا والتي تقام في كوت ديفوار مطلع العام القادم 2024.

متى موعد مباراة البرازيل والسنغال الودية 2023؟

تقام مباراة البرازيل والسنغال الودية في مدينة لشبونة بالبرتغال مساء يوم الثلاثاء الموافق 20 يونيو 2023، وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الساعة 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان.

ما القنوات الناقلة لمباراة البرازيل والسنغال الودية 2023؟

شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية هي الناقل لمباراة البرازيل والسنغال الودية 2023، كما من الممكن أن يتم نقل هذه المواجهة على قناة الشارقة الإماراتية على قمر نايل سات.