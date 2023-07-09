تعرف على موعد مباراة الجزائر ضد السعودية في دورة الألعاب العربية 2023 والقنوات الناقلة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة في نصف نهائي البطولة.

يترقب الجمهور العربي العاشق للساحرة المستديرة موعد مباراة منتخب الجزائر الأولمبي ضد منتخب السعودية الأولمبي في نصف نهائي دورة الألعاب العربية 2023 المقرر أن يحتضنه ملعب "19 ماي 1956".

اقرأ أيضًا: محرز يوافق على الانتقال إلى الأهلي السعودي براتب أسبوعي يتخطى نصف مليون دولار

الجزائري الأولمبي الذي يستضيف البطولة في نسختها الثالثة عشر كان قد تأهل بعد أن ظفر بالمركز الأول في مجموعته برصيد 7 نقاط، وذلك تعادل مع عمان، ومن ثم فوزين متتاليين على كل من لبنان والسودان، أما السعودي الأولمبي تأهل ثاني مجموعته برصيد 5 نقاط بعد تحقيق تعادلين أمام سوريا وموريتانيا، وفوز في الجولة الثالثة على نظيره الفلسطيني الأولمبي بهدفين مقابل هدف.

متى موعد مباراة الجزائر ضد السعودية في دورة الألعاب العربية 2023؟

تقام مباراة الجزائر والسعودية في نصف نهائي بطولة دورة الألعاب العربية مساء يوم الثلاثاء الموافق 11 يوليو 2023، وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 5:30 مساءً بتوقيت الجزائر، الساعة 7:30 مساءً بتوقيت السعودية، الساعة 8:30 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطة عُمان.

ما القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ضد السعودية في نصف نهائي دورة الألعاب العربية 2023؟

شبكة قنوات التلفزيون الجزائري هي الناقل لمباريات دورة الألعاب العربية 2023، ومن المقرر أن تبث مواجهة نصف النهائي بين الجزائري الأولمبي والسعودي الأولمبي على قناة Algerie HD 6 TV، كما ستنقل المباراة على قنوات السعودية الرياضية المجانية على قمر نايل سات.