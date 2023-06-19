تعرف على موعد مباراة الجزائر ضد تونس الودية 2023 والقنوات الناقلة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة التحضيرية لكلا المنتخبين خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

يستعد عشاق كرة القدم في الوطن العربي لمشاهدة مواجهة ودية من العيار الثقيل ستجمع بين منتخب الجزائر ونظيره منتخب تونس على أرضية ملعب "19 ماي 1956" بمدينة عنابة الجزائرية.

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ويأتي هذا اللقاء الودي بين الخضر ونسور قرطاج ضمن الاستعدادات المبكرة لكلا الفريقين قبل المشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا المقرر أن تنطلق مطلع العام المقبل 2024 في كوت ديفوار.

متى موعد مباراة الجزائر ضد تونس الودية 2023؟

تقام مباراة الجزائر وتونس الودية في مدينة عنابة مساء يوم الثلاثاء الموافق 20 يونيو 2023، وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت الجزائر وتونس، الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ضد تونس الودية 2023؟

شاشة التلفزيون الجزائري والقناة الوطنية التونسية الأولى هما الناقل لمباراة الجزائر وتونس الودية 2023، حيث سيتم بث المواجهة على قناة ENTV Algerie، وعلى قناة Algerian TV، وعلى قناة EL Wataniya 1 TV.

تشكيلة الجزائر المتوقعة أمام تونس في المباراة الودية

المدرب: جمال بلماضي

التشكيلة: 4-3-3

حراسة المرمى: أنتوني ماندريا

خط الدفاع: كيفين قيطون ، زين الدين بلعيد ، محمد أمين توغاي ، جوان حجام

خط الوسط: أسامة شيتة ، هاريس بلقبلة ، حسام عوار

خط الهجوم: بدر الدين بوعناني ، بغداد بونجاح ، سعيد بن رحمة

تشكيلة تونس المتوقعة أمام الجزائر في المباراة الودية

المدرب: جلال القادري

التشكيلة: 4-3-3

حراسة المرمى: أيمن دحمان

خط الدفاع: علي العابدي ، منتصر الطالبي ، ياسين مرياح ، محمد دراغر

خط الوسط: عيسى العيدوني ، حنبعل المجبري ، محمد علي بن رمضان

خط الهجوم: عصام الجبالي ، هيثم الجويني ، حمد العبيدي