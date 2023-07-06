تعرف على موعد مباراة الجزائر ولبنان في دورة الألعاب العربية 2023 والقنوات الناقلة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة في الجولة 3 من مرحلة المجموعات.

يواجه صاحب الضيافة منتخب الجزائر الأولمبي نظيره منتخب لبنان الأولمبي على أرضية ملعب "19 ماي 1956" في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دورة الألعاب العربية 2023.

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الجزائري الأولمبي يمتلك 4 نقاط في رصيده بعد تعادل أمام عمان في أول جولة، وفوز مثير على السودان في الجولة الثانية، أما اللبناني الأولمبي ودع البطولة يوم بعد أن تعرض للهزيمة الثانية على يد العماني الأولمبي بهدف دون رد وستكون المواجهة الثالثة مجرد تحصيل حاصل.

متى موعد مباراة الجزائر ولبنان في دورة الألعاب العربية 2023؟

تقام مباراة الجزائر ولبنان في الجولة الثالثة من بطولة دورة الألعاب العربية 2023 مساء يوم السبت الموافق 8 يوليو 2023، وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت الجزائر، الساعة 11:00 مساءً بتوقيت لبنان والسعودية والأردن وفلسطين.

ما القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ولبنان في دورة الألعاب العربية 2023؟

شبكة قنوات التلفزيون الجزائري هي الناقل لمباريات دورة الألعاب العربية 2023، وسيتم بث المواجهة بين الجزائر ولبنان على قناة Algerie HD 6 TV، بالإضافة إلى قنوات الرياضية السعودية، وسوريا الرياضية وغيرها من القنوات المجانية المفتوحة على قمر نايل سات وعرب سات.