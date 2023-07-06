موعد مباراة المغرب ضد مصر في نهائي كأس أمم أفريقيا 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة المغرب ضد مصر في نهائي كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة 2023 والقنوات الناقلة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة في البطولة الأفريقية للمنتخبات الأولمبية.

يترقب عشاق الساحرة المستديرة لقاء عربي من العيار الثقيل يجمع بين منتخب المغرب الأولمبي ونظيره منتخب مصر الأولمبي على أرضية ملعب "المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله" في إطار منافسات نهائي كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة 2023.

اقرأ أيضًا: اتحاد الفيفا يحظر ارتداء شارة المثلية في كأس العالم للسيدات

منتخب أسود الأطلس الأولمبي كان قد تخطى منتخب مالي في نصف النهائي بعد الفوز بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، أما منتخب الفراعنة استطاع إقصاء نظيره منتخب غينيا بهدف مهم من توقيع محمد شحاتة ليضرب موعدًا في النهائي مع المغرب.

متى موعد مباراة المغرب ضد مصر في نهائي كأس أمم أفريقيا 2023؟

تقام مباراة المغرب ضد مصر في نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة للمنتخبات الأولمبية مساء يوم السبت الموافق 8 يوليو 2023، وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الساعة 9:00 مساءً بتوقيت المغرب والجزائر وتونس.

ما القنوات الناقلة لمباراة المغرب ضد مصر في نهائي كأس أمم أفريقيا 2023؟

شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية هي الناقل لمباريات كأس أمم أفريقيا تحت 23 لعام 2023، ومن المقرر أن تنقل المواجهة النهائية بين المغربي الأولمبي والمصري الأولمبي عبر قناة beIN Sports 4، بالإضافة إلى المغربية الرياضية Arryadia TNT HD.