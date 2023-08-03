تعرف على موعد مباراة السد ضد الشرطة في ربع نهائي البطولة العربية 2023 والقنوات الناقلة، بالإضافة لأهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة في دور الثمانية.

يترقب العالم العربي مباراة من العيار الثقيل تجمع بين السد القطري ونظيره الشرطة العراقي على أرضية ملعب "استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية" في إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023.

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الشرطة العراقي كان قد تأهل ثاني المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط والتي تضم كل من الاتحاد السعودي والترجي والصفاقسي، أما السد القطري تأهل أول المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط على حساب كل من الهلال بالمركز الثاني والوداد والاهلي طرابلس في المراكز الأخيرة.

متى موعد مباراة السد ضد الشرطة في ربع نهائي البطولة العربية 2023؟

تقام مباراة السد ضد الشرطة في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال مساء يوم السبت الموافق 5 أغسطس 2023، وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت العراق وقطر والسعودية ومصر ولبنان وسوريا، الساعة 7:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عُمان.

ما القنوات الناقلة لمباراة السد والشرطة في ربع نهائي البطولة العربية 2023؟

شبكة قنوات الرياضية السعودية هي الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023، ومن المقرر أن تبث مواجهة السد أمام الشرطة على قناة SSC 1 HD، وعلى قناة SSC 5 HD، كما من الممكن متابعة اللقاء من خلال الاشتراك بالباقة الرياضية على تطبيق Shahid VIP.