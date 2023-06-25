موعد مباراة السعودية ضد أوزبكستان في كأس آسيا للناشئين 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة السعودية ضد أوزبكستان في كأس آسيا للناشئين تحت 17 سنة 2023 والقنوات الناقلة، إلى جانب أهم تفاصيل هذه المواجهة للأخضر في ربع نهائي البطولة الآسيوية.

يستعد منتخب السعودية لخوض مواجهة قوية أمام منتخب أوزبكستان على أرضية ملعب "تاماسات" في إطار منافسات ربع نهائي بطولة كأس آسيا للناشئين تحت 17 سنة 2023.

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وكان منتخب الأخضر السعودي قد تأهل بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط من مرحلة المجموعات بعد أن تمكن من تحقيق 3 انتصارات أمام منافسيه في المجموعة، حيث بدأ البطولة بثنائية في شباك أستراليا، وكرر نفس النتيجة في المواجهة الثانية أمام طاجيكستان، واختتمها بثلاثية في شباك التنين الصيني.

متى موعد مباراة السعودية ضد أوزبكستان في كأس آسيا للناشئين 2023؟

تقام مباراة السعودية ضد أوزبكستان في ربع نهائي كأس آسيا للناشئين تحت 17 سنة مساء يوم الإثنين الموافق 26 يونيو 2023، وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت السعودية ومصر، الساعة 6:00 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان.

ما القنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد أوزبكستان في كأس آسيا للناشئين 2023؟