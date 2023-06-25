موعد مباراة اليمن ضد إيران في كأس آسيا للناشئين 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة اليمن ضد إيران في كأس آسيا للناشئين تحت 17 سنة 2023 والقنوات الناقلة، إلى جانب أهم تفاصيل هذه المواجهة للنسور اليمنية في ربع نهائي البطولة الآسيوية.

يخوض منتخب اليمن اليوم مواجهة مصيرية أمام منتخب إيران على أرضية ملعب "تاماسات" في إطار منافسات ربع نهائي بطولة كأس آسيا للناشئين تحت 17 سنة 2023.

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وكان منتخب النسور اليمنية قد تأهل ثاني مجموعته برصيد 6 نقاط بعد الخسارة أمام تايلاند في الجولة الثالثة بهدف دون مقابل، ويأمل الجمهور اليمني في لقاء اليوم أن يواصل فريقهم المشوار في البطولة خاصة بعد تقديم أداء قوي وتحقيق الفوز مرتين في مرحلة المجموعات.

متى موعد مباراة اليمن ضد إيران في كأس آسيا للناشئين 2023؟

تقام مباراة اليمن ضد إيران في ربع نهائي كأس آسيا للناشئين تحت 17 سنة مساء يوم الأحد الموافق 25 يونيو 2023، وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 1:00 مساءً بتوقيت اليمن والسعودية، الساعة 2:00 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان.

ما القنوات الناقلة لمباراة اليمن ضد إيران في كأس آسيا للناشئين 2023؟