تعرف على موعد مباراة السعودية وفلسطين في دورة الألعاب العربية 2023 والقنوات الناقلة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة في الجولة 3 من مرحلة المجموعات.

يستعد منتخب السعودية لملاقاة نظيره منتخب فلسطين على أرضية ملعب "الشهيد حملاوي" في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دورة الألعاب العربية 2023 المقامة على الأراضي الجزائرية في نسختها الثالثة عشر.

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الأخضر السعودي سيحتاج للفوز في اللقاء للعبور للدور القادم خاصة وأنه تعادل في الجولتين الماضيتين أمام كل من سوريا ومورتانيا، أما الفدائي الفلسطيني تعادل هو الآخر في أول جولتين ويحتاج للفوز تمامًا مثل السعودية لحجز بطاقة التأهل والاستمرار في البطولة.

متى موعد مباراة السعودية وفلسطين في دورة الألعاب العربية 2023؟

تقام مباراة السعودية وفلسطين في الجولة الثالثة من بطولة دورة الألعاب العربية 2023 مساء يوم السبت الموافق 8 يوليو 2023، وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت السعودية وفلسطين، الساعة 8:30 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان.

ما القنوات الناقلة لمباراة السعودية وفلسطين في دورة الألعاب العربية 2023؟

شبكة قنوات التلفزيون الجزائري هي الناقل لمباريات دورة الألعاب العربية 2023، وسيتم بث المواجهة بين السعودية وفلسطين على قناة Algerie HD 6 TV، بالإضافة إلى قنوات الرياضية السعودية، وسوريا الرياضية وغيرها من القنوات المجانية المفتوحة على قمر نايل سات وعرب سات.