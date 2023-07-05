تعرف على موعد مباراة السودان ضد الجزائر في دورة الألعاب العربية 2023 والقنوات الناقلة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة في الجولة الثانية من دور المجموعات.

يلتقي منتخب السودان الأولمبي نظيره منتخب الجزائر الأولمبي على أرضية ملعب "19 ماي 1956"، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة دورة الألعاب العربية 2023 لكرة القدم التي تستضيفها الجزائر في نسختها الثالثة عشر.

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منتخب السودان الأولمبي دخل البطولة بقوة منذ البداية وأمطر شباك اللبناني الأولمبي بثلاثية نظيفة ليتصدر المجموعة الأولى، فيما سقط الجزائر الأولمبي في فخ التعادل السلبي أمام نظيره العماني ويسعى من خلال لقاء اليوم لمراضاة الجماهير وتحقيق الفوز.

ويشارك في البطولة 8 منتخبات عربية تلعب بفرق الصف الثاني والشباب بعد اعتذار الكثير من الدول عن المشاركة، والمنتخبات المشاركة هي الجزائر المضيف للبطولة، السعودية، سوريا، فلسطين، موريتانيا، عمان، لبنان، والسودان.

متى موعد مباراة السودان ضد الجزائر في دورة الألعاب العربية 2023؟

تقام مباراة السودان ضد الجزائر في الجولة الثانية من دورة الألعاب العربية مساء يوم الأربعاء الموافق 5 يوليو 2023، وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت الجزائر، الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السودان، الساعة 11:00 بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة السودان ضد الجزائر في دورة الألعاب العربية 2023؟

شبكة التلفزيون الجزائري هي الناقل لمباريات دورة الألعاب العربية 2023، ومن المقرر أن يتم نقل مواجهة عمان ضد لبنان على قناة Algerie HD 6 TV، بالإضافة إلى قنوات أخرى مثل قناة Oman Sport HD، وقناة الرياضية السعودية، وسوريا الرياضية وغيرها من القنوات المجانية الأخرى على قمر نايل سات.