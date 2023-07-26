تعرف على موعد مباراة الصفاقسي ضد الشرطة في البطولة العربية 2023 والقنوات الناقلة، بالإضافة لأهم تفاصيل هذه المواجهة في الجولة الأولى من دور المجموعات.

يستعد النادي الصفاقسي التونسي لخوض مواجهة قوية أمام منافسه نادي الشرطة العراقي على أرضية ملعب "استاد مدينة الملك فهد الرياضية" في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العرب للأندية الأبطال أو كما أصبحت تعرف بمسماها الجديد كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023.

اقرأ أيضًا: الأهلي السعودي يتواصل مع مدرب نابولي السابق لوتشيانو سباليتي

الصفاقسي الذي صعد لدور المجموعات على حساب الهلال السوداني سيحاول تحقيق الفوز في أول مباراة له، أما بالنسبة للشرطة العراقي سيترتب عليه الانتصار في هذا اللقاء، خاصة وأن مبارياته القادمة لن تكون سهلة أبدًا في المجموعة التي تضم أيضًا كل من الاتحاد السعودي والترجي الرياضي التونسي.

متى موعد مباراة الصفاقسي ضد الشرطة في البطولة العربية 2023؟

تقام مباراة الصفاقسي التونسي ضد الشرطة العراقي في البطولة العربية للأندية مساء يوم الخميس الموافق 27 يوليو 2023، وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 4:00 مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، الساعة 6:00 مساءً بتوقيت العراق والسعودية، الساعة 7:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عُمان.

ما القنوات الناقلة لمباراة الصفاقسي والشرطة في البطولة العربية 2023؟

شبكة قنوات الرياضية السعودية هي الناقل الحصري لمباريات البطولة العربية للأندية 2023، حيث ستبث المواجهة بين الصفاقسي والشرطة في كأس الملك سلمان على قناة SSC 1 HD، كما يمكن متابعة اللقاء على الباقة الرياضية الخاصة بتطبيق شاهد VIP.