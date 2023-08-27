تعرف على موعد مباراة العراق الأولمبي ضد اليمن الأولمبي الودية 2023 والقنوات الناقلة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة والتحضيرية بين الفريقين.

يستضيف المنتخب العراقي الأولمبي نظيره اليمني الأولمبي على أرضية ملعب "البصرة الدولي" في إطار ودي استعدادًا للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا التي ستقام في الكويت والمؤهلة أيضًا لأولمبياد باريس 2024.

منتخب أسود الرافدين تعادل وديًا الجمعة الماضية أمام السوداني الأولمبي بهدف لمثله، حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي وتمكن في الشوط الثاني العراقي الأولمبي أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 78 بهدف عن طريق أموري فيصل، ليأتي الرد سريعًا من السوداني الأولمبي بعد دقيقتين فقط بهدف عن طريق أباكير آدم لتنتهي المباراة 1-1.

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وستكون الودية أمام اليمن هي الثالثة لأسود الرافدين، على أن يختتم التحضيرات بودية رابعة ضد عٌمان الخميس المقبل، ومن ثم سيستعد للسفر إلى الكويت لخوض التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 أمام الكويت وتيمور الشرقية ومكاو.

متى موعد مباراة العراق الأولمبي ضد اليمن الأولمبي الودية 2023؟

تقام مباراة العراق الأولمبي ضد اليمن الأولمبي الودية والتحضيرية لتصفيات كأس آسيا تحت 23 عامًا مساء يوم الإثنين الموافق 28 أغسطس 2023، وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت العراق واليمن والسعودية والأردن ولبنان وسوريا، الساعة 7:00 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان.

ما القنوات الناقلة لمباراة العراق الأولمبي واليمن الأولمبي الودية 2023؟

قناة الرابعة العراقية ضمن أبرز القنوات الناقلة لمباراة العراقي الأولمبي واليمني الأولمبي الودية 2023 على قمر نايل سات، كما من الممكن أن يتم بث المواجهة على عدة قنوات أخرى على نفس القمر مثل قناة الشرقية، وقناة العراقية الرياضية.