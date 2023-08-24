تعرف على موعد مباراة العراق الأولمبي والسودان الأولمبي الودية 2023 والقنوات الناقلة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة التحضيرية لكلا الفريقين استعدادًا للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا.

يستعد المنتخب العراقي الأولمبي لمواجهة منتخب السودان الأولمبي مجددًا على أرضية ملعب "البصرة الدولي" في إطار ودي بهدف الاستعداد والتحضير للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا التي ستقام في الكويت، والمؤهلة أيضًا لأولمبياد باريس 2024.

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منتخب أسود الرافدين كان قد واجه السوداني الأولمبي قبل أيام قليلة وتمكن من الفوز عليه وديًا في لقاء مثير شهد تسجيل الكثير من الأهداف انتهى بنتيجة 4-2، سجل للأولمبي العراقي رضا فاضل، وعلي جاسم الهدف الثاني والثالث، ومصطفى وليد اختتم الرابع بتصويبة قوية على يسار حارس السودان منجد أبو زيد.

أما السوداني الأولمبي تمكن من تقليص الفارق في الدقيقة 62 من عمر المباراة عن طريق مجتبى فيصل بتسديدة أرضية قوية، ومن ثم استطاع المنتخب السوداني إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 82 عن طريق أمجد إسماعيل.

متى موعد مباراة العراق الأولمبي والسودان الأولمبي الودية 2023؟

تقام مباراة العراق الأولمبي ضد السودان الأولمبي الودية والتحضيرية مساء يوم الجمعة الموافق 25 أغسطس 2023، وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت السودان، الساعة 6:00 مساءً بتوقيت العراق ومصر والسعودية والأردن ولبنان وسوريا، الساعة 7:00 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان.

ما القنوات الناقلة لمباراة العراق الأولمبي والسودان الأولمبي الودية 2023؟

قناة الرابعة العراقية ستكون ضمن أبرز القنوات الناقلة لمباراة العراقي الأولمبي والسوداني الأولمبي الودية 2023 على قمر نايل سات، كما من الممكن أن تنقل عدة قنوات أخرى اللقاء أيضًا على نفس القمر مثل قناة الشرقية، وقناة العراقية الرياضية.