تعرف على موعد مباراة العراق وأوزبكستان في نهائي كأس آسيا للشباب والقنوات الناقلة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة مساء السبت 18 مارس 2023.

يستعد منتخب العراق لتحقيق حلم التتويج ببطولة أمم آسيا للشباب تحت 20 سنة، وذلك عندما يلاقي نظيره البلد المضيف للبطولة منتخب أوزبكستان على أرضية ملعب "ميلي ستاديوم" في النهائي.

وكان منتخب أسود الرافدين قد قدم مستويات مميزة خلال البطولة أهلته للوصول إلى الدور النهائي، حيث تمكن من اجتياز عدة منتخبات صعبة آخرها منتخب اليابان في نصف النهائي، والذي حقق الفوز عليه بركلات الترجيح.

موعد مباراة العراق وأوزبكستان في نهائي كأس آسيا للشباب والقنوات الناقلة

تم تحديد موعد مباراة العراق وأوزبكستان في نهائي كأس آسيا للشباب يوم السبت 18 مارس 2023، وسيتم نقل المباراة النهائية عبر عدة قنوات مفتوحة، نستعرضها لكم فيما يلي:

قناة SSC 1 HD

قناة Alrabiaa Sport

قناة Abu Dhabi Sports Asia 1

قناة Alkass 9 HD

قناة beIN Sports AFC HD

قناة Dubai Sports Asia 1 HD

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توقيت مباراة العراق ضد أوزبكستان في نهائي بطولة أمم آسيا للشباب 2023 في مختلف الدول العربية: