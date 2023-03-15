منتخب العراق يخترق الكمبيوتر الياباني ويتأهل إلى نهائي كأس آسيا للشباب

البوابة – تمكن منتخب العراق اليوم من تحقيق الفوز على منتخب اليابان بركلات الحظ الترجيحية في نصف نهائي كأس آسيا للشباب تحت 20 سنة لعام 2023.

وظل التعادل الإيجابي سيد الموقف طوال اللقاء بين المنتخب العراقي والياباني، لتمتد المباراة إلى الأشواط الإضافية وركلات الترجيح والتي تمكن خلالها أسود الرافدين من حسم النتيجة لصالحهم.

منتخب العراق يتخطى عتبة منتخب اليابان ويصل إلى نهائي كأس آسيا للشباب

افتتح المنتخب العراقي التسجيل في المباراة التي خاضها اليوم أمام اليابان في نصف نهائي كأس آسيا للشباب عن طريق علي جاسم في الدقيقة 12 من عمر اللقاء، ليعود الكمبيوتر الياباني ويسجل التعادل عن طريق تاكاتورا إيناجا في الدقيقة 83.

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وبعد أن امتدت المباراة إلى الأشواط الإضافية، حافظ أسود الرافدين على رباطة جأشهم وتمكنوا من إضافة الهدف الثاني عن طريق محمد جميل في الدقيقة 103، ليعود المنتخب الياباني ويعادل النتيجة لتصبح 2-2 عن طريق ناوكي كومادا في الدقيقة 118.

الجدير بالذكر أن منتخب العراق أول طرف في نهائي كأس آسيا للشباب تحت 20 سنة، وفي انتظار معرفة هوية الطرف الآخر في النهائي بعد أن تلعب اليوم مباراة أوزبكستان أمام كوريا الجنوبية في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت السعودية.