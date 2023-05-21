نستعرض معكم موعد والقناة الناقلة ومعلق مباراة إيطاليا والبرازيل في كأس العالم للشباب 2023 تحت 20 سنة، إلى جانب أهم تفاصيل هذه المواجهة النارية في دور المجموعات.

يلتقي منتخب البرازيل اليوم الأحد 21 مايو بنظيره منتخب إيطاليا على أرضية ملعب "استاد مالفيناس أرجنتيناس" في إطار منافسات المجموعة الرابعة في مرحلة المجموعات من بطولة كأس العالم للشباب 2023 تحت 20 سنة التي تستضيفا الأرجنتين.

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وستتجه الأنظار لهذه المواجهة النارية التي تجمع بين منتخبين من أعرق المنتخبات في العالم، حيث أنه كانت وما زالت منتخبات البرازيل وإيطاليا تصدر المواهب الشابة والواعدة لعالم المستطيل الأخضر، ومن أبرز هذه المواهب الجوهرة القادمة في ريال مدريد البرازيلي إندريك فيليبي.

متى موعد مباراة إيطاليا ضد البرازيل في كأس العالم للشباب 2023؟

الساعة 10:00 مساءً بتوقيت المغرب والجزائر وتونس

الساعة 11:00 مساءً بتوقيت السودان وليبيا

الساعة 12:00 بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية والأردن ومصر ولبنان وسوريا

الساعة 1:00 بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان

ما هي القناة الناقلة لمباراة إيطاليا والبرازيل؟

من المقرر أن تنقل مباراة إيطاليا والبرازيل عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، على قناة beIN Sports 2 HD Premium.

من هو معلق مباراة إيطاليا والبرازيل اليوم في كأس العالم للشباب 2023؟

من المقرر أن يعلق على مباراة إيطاليا والبرازيل في افتتاحية المجموعة الرابعة من بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة المعلق محمد بركات.