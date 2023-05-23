تعرف على موعد مباراة العراق وتونس في كأس العالم للشباب 2023 والقنوات الناقلة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات.

يستعد منتخب العراق لملاقاة نظيره منتخب تونس على أرضية ملعب "دييغو أرماندو مارادونا" في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لحساب المجموعة السابعة في بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة 2023.

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أسود الرافدين لم يتمكنوا أمس من اجتياز أول اختبار أمام الأوروغواي وتلقوا رباعية نظيفة في شباكهم، ويأمل المشجعين أن يقدم المنتخب الأفضل في المباراة الثانية له أمام نسور قرطاج الذين تلقوا أيضًا هزيمة في أول لقاء أمام انجلترا بهدف دون رد.

متى موعد مباراة العراق وتونس في كأس العالم للشباب 2023؟

تقام مباراة العراق وتونس في الساعة الأولى من يوم الجمعة الموافق 26 مايو 2023، أي منتصف ليل الخميس الساعة 12:00 بتوقيت السعودية والعراق، وفيما يلي نستعرض الموعد بالتفصيل بحسب توقيت مختلف الدول العربية:

الخميس 25 مايو الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت السعودية والعراق والأردن ومصر ولبنان وسوريا

الخميس 25 مايو الساعة 10:00 مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر

الخميس 25 مايو الساعة 11:00 مساءً بتوقيت السودان وليبيا

الجمعة 26 مايو الساعة 1:00 بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات وسلطنة عُمان

ما القنوات الناقلة لمباراة العراق وتونس في كأس العالم للشباب 2023؟

شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية هي الناقل الحصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمباريات كأس العالم للشباب تحت 20 سنة، ومن المقرر أن يتم بث مباراة العراق ضد تونس على قناة beIN Sports HD المفتوحة، وأيضًا عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium.