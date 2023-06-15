تعرف على موعد مباراة العراق وكولومبيا الودية 2023 والقنوات الناقلة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة والتحضيرية لمنتخب أسود الرافدين الأساسي.

يستعد بطل النسخة الأخيرة من كأس الخليج العربي منتخب العراق لخوض مواجهة ودية أمام منتخب كولومبيا على أرضية ملعب "ميستايا" في إسبانيا، وذلك خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

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وكان مدرب أسود الرافدين مانويل خيسوس كاساس قد أعلن عبر وسائل الإعلام مسبقًا عن انطلاق معسكر المنتخب العراقي في الأراضي الإسبانية خلال حزيران، وذلك استعدادًا لنهائيات كأس آسيا التي تستضيفها دولة قطر في الفترة ما بين 12 يناير و 10 فبراير 2024.

متى موعد مباراة العراق وكولومبيا الودية 2023؟

تقام مباراة العراق وكولومبيا الودية في إسبانيا مساء يوم الجمعة الموافق 16 يونيو 2023، وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت العراق والسعودية، الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان.

ما القنوات الناقلة لمباراة العراق وكولومبيا الودية 2023؟

قناة الرابعة الرياضية وقناة العراقية الرياضية على قمر نايل سات هما الناقل لمباراة العراق وكولومبيا الودية، كما من الممكن أن يتم نقل المواجهة عبر قنوات الكأس القطرية.

تشكيلة منتخب العراق المتوقعة أمام كولومبيا في المواجهة الودية

المدرب: مانويل خيسوس كاساس

التشكيلة: 3-4-3

حراسة المرمى: جلال حسن

خط الدفاع: علي فاضل ، علي فايز ، مصطفى ناظم

خط الوسط: إبراهيم بايش ، ضرغام إسماعيل ، أمير العماري ، زيدان إقبال

خط الهجوم: أيمن حسين ، أمجد عطوان ، حسن عبد الكريم