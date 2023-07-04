موعد مباراة الكويت ضد الهند في نهائي جنوب آسيا 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الكويت ضد الهند في نهائي بطولة اتحاد جنوب آسيا 2023 والقنوات الناقلة، إلى جانب أبرز التفاصيل الخاصة بهذه المواجهة المرتقبة مساء اليوم.

يترقب عشاق الساحرة المستديرة في العالم العربي اليوم لقاء يجمع بين منتخب الكويت ونظيره منتخب الهند صاحب الضيافة على أرضية ملعب "سري كانترافا"، وذلك في إطار منافسات نهائي جنوب آسيا 2023 أو كما تلقب بـ"الكأس الذهبية".

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منتخب الأزرق الكويتي كان التقى خلال المراحل الأولى من البطولة مع الهند وانتهى اللقاء وقتها بالتعادل الإيجابي 1-1، واستطاع بعد ذلك إقصاء بنغلادش في نصف النهائي ليضرب موعدًا في النهائي الذي يطمح خلاله الأزرق بالتتويج بأولى ألقابه في البطولة أمام حامل لقب النسخة الاخيرة منها منتخب الهند.

متى موعد مباراة الكويت ضد الهند في نهائي جنوب آسيا 2023؟

تقام مباراة الكويت ضد الهند في نهائي بطولة اتحاد جنوب آسيا مساء يوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو 2023، وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت الكويت والسعودية، الساعة 6:00 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان.

ما القنوات الناقلة لمباراة الكويت ضد الهند في نهائي جنوب آسيا 2023؟

شبكة قنوات الكويت الرياضية هي الناقل لمباريات بطولة اتحاد جنوب آسيا 2023، ومن المقرر أن يتم بث مواجهة النهائي بين الكويت والهند على قناة KTV Sport HD المجانية على قمر نايل سات والتي تحمل تردد 11823، استقطاب عمودي، بمعدل ترميز 27500.