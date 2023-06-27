موعد مباراة المغرب وغانا في كأس أمم أفريقيا 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة المغرب وغانا في كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة 2023 والقنوات الناقلة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة للمنتخب المغربي الأولمبي في الجولة الثانية من دور المجموعات.

يلتقي منتخب المغرب أمام نظيره منتخب غانا على أرضية ملعب "المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله" في إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة 2023.

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ويدخل منتخب أسود الأطلس هذه المواجهة منتشيًا بعد تحقيق أول انتصار في المسابقة أمام غينيا بنتيجة 2-1، ويتطلع في مواجهة اليوم للتربع على صدارة المجموعة من خلال الفوز وحصد 3 نقاط أخرى للوصول إلى 6 نقاط في رصيده.

متى موعد مباراة المغرب وغانا في كأس أمم أفريقيا 2023؟

تقام مباراة المغرب وغانا في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة للمنتخبات الأولمبية مساء يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023، وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت المغرب، الساعة 11:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة المغرب ضد غانا في بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة؟

شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية هي الناقل لمباريات كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة 2023، ومن المقرر أن تبث مواجهة المغربي الأولمبي أمام نظيره الغاني الأولمبي على قناة beIN Sports 4 بصوت المعلق جواد بدة، كما يمكن متابعة اللقاء على قناة Arryadia TNT HD المفتوحة على قمر نايل سات.