موعد مباراة النصر القادمة في دوري روشن السعودي 2023-24 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد التعاون في دوري روشن السعودي 2023-24 والقنوات الناقلة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة في الجولة الثانية من مسابقة الدوري.

يستضيف نادي النصر نظيره نادي التعاون على أرضية ملعب "مرسول بارك" في إطار منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.

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العالمي النصر كان قد خسر أول مباراة له في الموسم الجديد أمام نادي الاتفاق بنتيجة 2-1، حيث لعب الفريق بدون كريستيانو رونالدو ومعظم النجوم باستثناء ساديو ماني، وذلك بعد أن اضطر المدرب لويس كاسترو إلى إراحة اللاعبين بعد نهائي كأس الملك سلمان.

متى موعد مباراة النصر والتعاون في دوري روشن السعودي 2023-24؟

تقام مباراة النصر ضد التعاون في الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين مساء يوم الجمعة الموافق 18 أغسطس 2023، وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت المغرب والجزائر وتونس، 9:00 مساءً بتوقيت السعودية ومصر والأردن، 10:00 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان.

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والتعاون في دوري روشن السعودي 2023-24؟

شبكة قنوات شركة الرياضة السعودية "Saudi Sports Company" هي الناقل لمباريات الدوري السعودي للمحترفين 2023-24، حيث ستبث مواجهة النصر والتعاون على قناة SSC 1 HD بصوت المعلق فهد العتيبي، كما يمكن متابعة اللقاء من خلال الاشتراك بالباقة الرياضية على تطبيق Shahid VIP.