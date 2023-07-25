تعرف على موعد مباراة النصر ضد إنتر ميلان الودية 2023 والقنوات الناقلة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة بين الفريقين ضمن جولة اليابان التحضيرية قبل بداية الموسم الجديد.

يترقب عشاق النصر السعودي لقاء الفريق أمام نادي إنتر ميلان الإيطالي على أرضية ملعب "يانمار ستاديوم" في طوكيو باليابان، وذلك ضمن استعدادات الأندية السعودية للموسم الكروي المقبل.

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ولعب نادي النصر عدة مواجهات ودية منذ بداية الصيف الحالي تحت قيادة المدرب البرتغالي الجديد لويس كاسترو فاز في بعضها وخسر في بعضها الآخر، حيث يتطلع المدرب من خلال هذه الوديات للوصول إلى الخطة المناسبة التي سينافس بها الموسم المقبل وخاصة بعد قدوم كل من مارسيلو بروزوفيتش وأليكس تيليس وسيكو فوفانا.

متى موعد مباراة النصر ضد إنتر ميلان الودية 2023؟

تقام مباراة النصر ضد إنتر ميلان في جولة اليابان التحضيرية مساء يوم الخميس الموافق 27 يوليو 2023، وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 1:15 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الساعة 2:15 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان.

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر وإنتر ميلان الودية 2023؟

شبكة قنوات السعودية الرياضية هي الناقل لمباريات النصر الودية والتحضيرية في اليابان، ومن المقرر أن تبث مواجهة العالمي أمام النيراتزوري على قناة SSC Sports 1 HD، بالإضافة إلى إمكانية بث المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 2 HD.