تعرف على موعد مباراة النصر ضد الهلال في نهائي البطولة العربية 2023 والقنوات الناقلة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة النارية المرتقبة بين النجوم العالميين من كلا الفريقين.

يضبط عشاق الساحرة المستديرة ساعاتهم على موعد ديربي من العيار الثقيل يجمع بين النصر والهلال على أرضية ملعب "استاد مدينة الملك فهد الرياضية" في إطار منافسات نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023.

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النصر بنجومه رونالدو وبروزوفيتش وفوفانا وماني والبقية استطاع أن يحجز مقعده عن جدارة واستحقاق في النهائي بعد تقديم أداء قوي وثابت خلال البطولة وآخر الضحايا كان نادي الشرطة العراقي في نصف النهائي الذي تغلب عليه بنتيجة 1-0.

أما الزعيم الأزرق الهلال، ظهر في دور المجموعات بأداء متواضع وكاد قريبًا من توديع البطولة، إلّا أنه عاد في المراحل الإقصائية وفرض سطوته على الخصوم وتمكن من إخراج الاتحاد ومن ثم الشباب ليضرب موعدًا في النهائي مع النصر.

متى موعد مباراة النصر ضد الهلال في نهائي البطولة العربية 2023؟

تقام مباراة النصر ضد الهلال في نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال مساء يوم السبت الموافق 12 أغسطس 2023، وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت السعودية ومصر والأردن، الساعة 10:00 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان.

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والهلال في نهائي البطولة العربية 2023؟

شبكة قنوات السعودية الرياضية إس إس سي هي الناقل الحصري لمباريات البطولة العربية للأندية 2023، حيث سيتم بث ديربي النصر والهلال على قناة SSC 1 HD، كما يمكن متابعة اللقاء من خلال الاشتراك بالباقة الرياضية على تطبيق Shahid VIP.