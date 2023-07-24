تعرف على موعد مباراة النصر ضد باريس سان جيرمان الودية 2023 والقنوات الناقلة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة بين الفريقين في جولة اليابان التحضيرية للموسم الجديد.

يواصل نادي النصر السعودي استعداداته للموسم الكروي الجديد من خلال مواجهة ودية قوية أمام نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على أرضية ملعب "يانمار ستاديوم" ضمن معسكر الفريق في جولة اليابان التحضيرية للموسم الجديد.

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وكان العالمي قد خاض 4 مواجهات ودية في المعسكر التدريبي السابق للفريق في البرتغال تحت قيادة المدرب لويس كاسترو، حيث فاز في مواجهتين على كل من ألفيركا وفارينزي، وخسر في اثنتين أمام كل من سيلتا فيغو وبنفيكا.

أما النادي الباريسي ستكون مباراته أمام النصر هي المواجهة الودية الثانية له هذا الصيف، حيث كانت مواجهته الودية الأولى أمام لوهافر الفرنسي، وتمكن خلالها من الفوز بهدفين نظيفين من توقيع هوجو إيكيتيكي، وكيليان مبابي.

متى موعد مباراة النصر ضد باريس سان جيرمان الودية 2023؟

تقام مباراة النصر ضد باريس سان جيرمان الودية في جولة اليابان التحضيرية للموسم الجديد مساء يوم الثلاثاء الموافق 25 يوليو 2023، وستبدأ المباراة في تمام الساعة 1:20 مساءً بتوقيت السعودية والأردن وفلسطين والعراق ولبنان وسوريا، الساعة 2:20 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان.

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر وباريس سان جيرمان الودية 2023؟

شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية هي الناقل لمباراة النصر وباريس الودية والتحضيرية في جولة اليابان 2023، ومن المقرر أن تبث المواجهة على قناة beIN Sports 2 HD بصوت المعلق حسن العيدروس، كما يمكن متابعة اللقاء أيضًا من خلال beIN Sports Connect.