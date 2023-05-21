صور: لحظات مؤثرة من وداع فيرمينو لجمهور ليفربول في الآنفيلد

البوابة – لعب يوم أمس النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو مباراته الأخيرة على ملعب "آنفيلد" خلال لقاء ليفربول ضد أستون فيلا في الجولة 37 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورغم مشاركته في الدقيقة 72 من عمر الشوط الثاني للمباراة كبديل، إلّا أن فيرمينو أصر أن يترك بصمته الأخيرة مع الريدز من خلال إحراز هدف التعادل في الدقيقة 89 بعد تمريرة حاسمة من محمد صلاح، لتنتهي المباراة 1-1 أمام أستون فيلا.

لحظات مؤثرة من وداع فيرمينو لجمهور ليفربول في الآنفيلد

كانت ليلة أمس حزينة تمامًا على عشاق ليفربول من جميع النواحي، فالبداية كانت بالتعادل والتعثر أمام أستون فيلا وضياع فرصة الوصول للمركز الرابع المؤهل لدوري الأبطال الموسم القادم، والنهاية كانت بتوديع نجم الفريق روبرتو فيرمينو الذي سيرحل نهاية الموسم الحالي.

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وكانت لحظات مؤثرة جدًا، حيث ظهر فيرمينو وهو يذرف الدموع أمام الهتافات الحارة والتوديعية من جماهير ليفربول التي عبرت عن امتنانها له ولما قدمه مع النادي خلال السنوات الماضية، مع رفع شعار "لن تسير وحيدًا"، و"وداعًا بوبي".

المصدر: أ ف ب

المصدر: أ ف ب

بالإضافة إلى الوداعية والدعم الكبير الذي قدمه لاعبي الفريق لفيرمينو عقب انتهاء المباراة على اعتبار أنها آخر مرة يشارك فيها مع الريدز على ملعب الآنفيلد، وتقديرًا لجهوده كلاعب حقق كل شيء ممكن مع الفريق على مستوى الألقاب خلال السنوات الماضية مثل الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وغيرهما.

المصدر: أ ف ب

المصدر: أ ف ب

يشار إلى أن روبرتو فيرمينو انضم إلى ليفربول في موسم 2015-2016، شارك مع الفريق في 361 مباراة استطاع أن يسجل خلالها 110 أهداف، وأن يصنع 79 هدف، وبحسب "ترانسفر ماركت" فإن صاحب الـ31 عامًا تبلغ قيمته السوقية حاليًا 22 مليون يورو.